“Se conocieron el jueves pasado”: Revelan nuevos detalles del romance entre Chino Ríos e influencer - Chilevisión

26/12/2025 15:58

“Se conocieron el jueves pasado”: Revelan nuevos detalles del romance entre Chino Ríos e influencer

Según Adriana Barrientos, el Chino Ríos pasaría las fiestas de fin de año con Vanessa Sofía en la casa donde ella vive en la comuna de San Miguel.

Adriana Barrientos reveló detalles inéditos sobre la relación que mantiene Marcelo “Chino” Ríos con la influencer Vanessa Sofía y aseguró que el extenista pasará las fiestas de fin de año junto a ella en Chile.

La panelista tildó este vínculo amoroso como una "cyber relación" que lleva no más de un mes y comentó que Ríos pasaría Año Nuevo junto a ella en la casa donde vive con su madre y su hijo en la comuna de San Miguel.

¿Chino Ríos en Chile?

"Se llama Vanessa, tiene 35 años, chilena, es mamá (...) es una chica super de esfuerzo", relató Barrientos en el último capítulo de Zona de Estrellas, donde también comentó que Vanessa es nutricionista.

En esa misma línea, agregó: "Marcelo Ríos la habría conocido a través de chat, a través de WhatsApp, a través de Instagram, estarían hablándose hace mucho tiempo y la chica sí tiene muchas ganas de tener un pololo o algo mucho más oficial".

Vanessa Sofía vive en una casa que heredó en la comuna de San Miguel con su madre y su hijo.

"Es de una vida súper complicada (...) Es una chica que ha tratado un montón de salir adelante, que viene de muy abajo, de una vida de mucho esfuerzo (...) el hijo ya tiene 20 años y estudia medicina. Es una super mamá y en este minuto están pasando por un tema bien complicado", explicó Adriana.

Dicha herencia estaría ad portas de repartirse, por lo que Vanessa y su familia tendrán que dejar esa casa: "Sería esa la casa donde el Chino Ríos tendría que pasar la Navidad si viene a conocer a la polola (...) o el 1 de enero, el 31 de diciembre pasaría su Año Nuevo", reveló la panelista.

Finalmente, Camilísima lanzó una bomba y explicó que “efectivamente esto parecería ser más una relación que ocurrió hace pocos días (...) Yo tengo entendido que se han visto una vez, pero esto fue hace muy poco (...) Esta chiquilla hace una semana pinchaba con otro chiquillo”. 

