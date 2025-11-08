“Es un vicio, pero...”: Chino Ríos soprendió en redes al lucir su nueva y millonaria adquisición - Chilevisión

El extenista radicado en Miami nuevamente exhibió los lujos de su vida. Esta vez se trata de un nuevo vehículo que se suma a su colección.
Marcelo "Chino" Ríos nuevamente utilizó sus redes sociales para mostrar sus lujos desde Miami, Estados Unidos.
El extenista, que acostumbra a lucir sus adquisiciones y viajes por el mundo, compartió en su cuenta de Instagram fotografías del nuevo automóvil que sumó a su colección.
"Es un vicio, pero me hacen feliz", escribió Ríos en la mencionada red social, adjuntando imágenes del vehículo.
El modelo se trataría de un Lamborghini Huracán Spyder, avaluado en más de $200 millones.
La mayor característica de este vehículo es la potencia de su motor, con una respuesta inmediata que puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos.
Usuarios reaccionaron a la nueva compra del exnúmero uno del tenis. "Una joya", "buena máquina", "la media nave" y "placeres que puedes y debes", fueron algunos comentarios.