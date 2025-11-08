“Es un vicio, pero...”: Chino Ríos soprendió en redes al lucir su nueva y millonaria adquisición - Chilevisión

El extenista radicado en Miami nuevamente exhibió los lujos de su vida. Esta vez se trata de un nuevo vehículo que se suma a su colección.

Marcelo "Chino" Ríos nuevamente utilizó sus redes sociales para mostrar sus lujos desde Miami, Estados Unidos.

El extenista, que acostumbra a lucir sus adquisiciones y viajes por el mundo, compartió en su cuenta de Instagram fotografías del nuevo automóvil que sumó a su colección.

"Es un vicio, pero me hacen feliz", escribió Ríos en la mencionada red social, adjuntando imágenes del vehículo.

La lujosa adquisición de Chino Ríos

El modelo se trataría de un Lamborghini Huracán Spyder, avaluado en más de $200 millones.

La mayor característica de este vehículo es la potencia de su motor, con una respuesta inmediata que puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos.

Usuarios reaccionaron a la nueva compra del exnúmero uno del tenis. "Una joya", "buena máquina", "la media nave" y "placeres que puedes y debes", fueron algunos comentarios.