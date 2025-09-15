Además del Tesla: Chino Ríos sorprendió con especial regalo de cumpleaños a su hija mayor - Chilevisión

El extenista no se quedó atrás luego de que su expareja, Paula Pavic le diera un lujoso auto a su hija como obsequio de cumpleaños.

Luego de que Paula Pavic sorprendiera con el lujoso regalo de un Tesla a su hija de 16 años junto a Marcelo "Chino" Ríos, el extenista compartió en sus redes sociales el especial obsequio que él le hizo a la adolescente.

Según señaló la relacionadora pública en ese momento, el Tesla Model 3 blanco, de un valor cercano a los 30 millones de pesos, fue un regalo que ella le hizo sola a su hija mayor junto al exdeportista, Isidora.

Además del lujoso presente, el extenista no se quedó a atrás y mostró que él, por su parte, le regaló un tierno cachorro a su hija.

El tierno regalo de Chino Ríos a su hija

Ríos compartió una foto del can en su cuenta de Instagram, acompañada de la descripción: "Auto nuevo y perrita nueva, te quiero mucho, Isidora”.

De igual manera, en sus historias en la misma red social subió un video de la nueva mascota de su hija jugando junto a la joven.

Isidora, quien actualmente tiene 16 años, es la hija mayor de la relación que tuvieron Paula Pavic y Marcelo Ríos, seguida de Colomba, nacida en 2010, y los trillizos Marcelo, Agustina y Antonella, nacidos en 2011.