Cecilia Gutiérrez reveló la verdad de la misteriosa publicación del Chino Ríos: “Lo llamaron mucho…” - Chilevisión

El exdeportista compartió un mensaje en redes sociales que alertó a sus seguidores. A raíz de esto, la periodista se contactó con él para aclarar la situación.

Un mensaje de Marcelo "Chino" Ríos llamó la atención en redes sociales y alertó a sus seguidores.

Se trató de una publicación en su Instagram en la que escribió el mensaje: “Aquí vamos otra vez, esta h… nunca se acaba, ayuda”.

A raíz de esto, la periodista Cecilia Gutiérrez informó que se comunicó con el exdeportista en las últimas horas, y explicó que la razón detrás de la enigmática publicación habría sido “un juego” y que este se encuentra bien.

La razón del preocupante mensaje

Según detalló la panelista de Primer Plano, “lo que me dice Marcelo es que estaba allí con su hija viendo una película y que se ríe un poco de esto que aparece en las redes. Que todo lo que aparece en las redes se convierte en una noticia”.

“A raíz de eso, decide hacer un posteo con una frase que estaba en la película que ellos estaban viendo”, explicó.

“Básicamente de aburrido, por estar con su hija viendo una película, decide escribir eso en sus redes”, añado´p la periodista.

Finalmente, concluyó que el ex número uno dle tenis mundial “está bien, no le ha pasado nada, lo llamaron mucho, hasta su familia, pero no es nada más que eso. Un juego”.