 Cecilia Gutiérrez reveló la verdad de la misteriosa publicación del Chino Ríos: “Lo llamaron mucho…” - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 15:29

Cecilia Gutiérrez reveló la verdad de la misteriosa publicación del Chino Ríos: “Lo llamaron mucho…”

El exdeportista compartió un mensaje en redes sociales que alertó a sus seguidores. A raíz de esto, la periodista se contactó con él para aclarar la situación.

Publicado por CHV Noticias

Un mensaje de Marcelo "Chino" Ríos llamó la atención en redes sociales y alertó a sus seguidores.

Se trató de una publicación en su Instagram en la que escribió el mensaje: “Aquí vamos otra vez, esta h… nunca se acaba, ayuda”.

A raíz de esto, la periodista Cecilia Gutiérrez informó que se comunicó con el exdeportista en las últimas horas, y explicó que la razón detrás de la enigmática publicación habría sido “un juego” y que este se encuentra bien.

La razón del preocupante mensaje

Según detalló la panelista de Primer Plano, “lo que me dice Marcelo es que estaba allí con su hija viendo una película y que se ríe un poco de esto que aparece en las redes. Que todo lo que aparece en las redes se convierte en una noticia”.

“A raíz de eso, decide hacer un posteo con una frase que estaba en la película que ellos estaban viendo”, explicó.

“Básicamente de aburrido, por estar con su hija viendo una película, decide escribir eso en sus redes”, añado´p la periodista. 

Finalmente, concluyó que el ex número uno dle tenis mundial “está bien, no le ha pasado nada, lo llamaron mucho, hasta su familia, pero no es nada más que eso. Un juego”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025