Paula Pavic revela detalles del “coqueteo” entre el 'Chino' Ríos y Daniela Aránguiz: “Le revisé el teléfono” - Chilevisión

Tras confirmarse el acuerdo de divorcio con su expareja Paula Pavic, el extenista Marcelo Ríos está en el ojo del huracán por supuestos "coqueteos" que tuvo con Daniela Aránguiz, mientras aún estaba casado.

En el último capítulo de Primer Plano, Paula Pavic, influencer y exesposa de Marcelo 'Chino' Ríos, destapó que el extenista "coqueteó" por mensajes con varias figuras del espectáculo cuando ambos aún estaban casados.

En una entrevista exclusiva desde Miami exhibida este domingo, la mujer además entregó detalles del acuerdo de divorcio con quien fue su pareja por 12 años.

Semanas antes de que se concretara el quiebre entre ambos, Pavic empezó "a notar cambios de comportamientos raros" por parte del exdeportista, lo que despertó su curiosidad y la llevó a descubrir todo.

"Me puse psicópata total a revisarle el teléfono y me encontré con varios mensajes, no solo a Daniela (Aránguiz), a varias chicas. (...) Yo vi esos mensajes", reconoció.

"Vi todos los mensajes y él fue el que inició todo el tema y la empezó a coquetear y todo. Hubo conversaciones", agrega.

Esto levantó una polémica, ya que la fecha de las comunicaciones se remonta al momento en que la propia Pavic y 'Chino' Ríos aún estaban juntos.

A raíz de ese episodio, explica la influencer, cambió completamente el panorama para ambos. "Fue algo que también detonó el decirle: Sabi' qué, en realidad... ¿qué estamos haciendo?'", sostiene.

Tras este episodio, y ver a la propia Daniela Aránguiz en un capítulo de Podemos Hablar, Pavic se decidió a escribirle, insiste, en "buena onda".

"Me sentí identificada con ella y le escribí sobre eso. Le dije: 'Sé que en algún momento te escribiste con Marcelo y no me importa, no te estoy recriminando nada de eso', fui súper buena onda", puntualizó.

No obstante, reconoce que "al final se entendió como que yo la había encarado sobre eso, pero no era mi intención".

La respuesta de Daniela Aránguiz a los "coqueteos" de 'Chino' Ríos mientras estaba con Paula Pavic

Desde Chile, el equipo de Primer Plano conversó con Daniela Aránguiz y le consultó sobre su relación con el extenista y si coqueteó con él alguna vez.

"Marcelo Ríos era mi amor platónico cuando yo era chica, me encanta, es súper caballero, súper lindo y me cae super bien", dijo.

No obstante, evitó referirse directamente al episodio de los mensajes y, en cambio, salió jugando diciendo que "yo soy una coqueta, coqueteo hasta con Julito (César Rodríguez)".

Debido a la insistencia del equipo de Primer Plano, Aránguiz aprovechó de decirle a Pavic "que se quede súper tranquila, ahí no pasó nada", pero no descartó nada a futuro.

"¿(Si nos conociéramos) en vivo? No sé, puede ser, es que uno no sabe lo que puede pasar", zanjó.

Mira el momento a continuación: