“No quiero más...”: Cecilica Gutiérrez reveló cambio familiar que la hizo cuestionar su carrera - Chilevisión

La periodista hablará sobre su maternidad y cómo esta transformó su visión y desempeño en la farándula en un nuevo capítulo de La Divina Comida.

La periodista será una de las protagonistas del nuevo capítulo de La Divina Comida que se estrena este sábado, ocasión en la que se refirió a su maternidad y cómo esta transformó la visión sobre su trabajo.

"Cuando seas mamá vas a entender... Es tan cierto"

"Obvio que cambia la perspectiva cuando uno es mamá, y también genera empatía, para mí ahora es mucho más complicado hablar de mujeres que son mamás, cuando hay niños involucrados, me cuesta mucho más abordarlo, me lo cuestiono más también, no quiero como que esa mala energía o mala vibra le rebote a ella", indicó refiriéndose a su hija.

"Yo lo he pasado mal igual (en la farándula), antes te decían 'cuando seas mamá vas a entender', a mí me cargaba que me dijeran eso", continuó.

Sin embargo, reconoció que aquel cambio "es tan cierto… Me pasa que no quería que ella me viera mal, afectada, porque muchas veces yo me pegaba sus lagrimones acá, como diciendo 'pucha, ya estoy chata, no quiero más esto, quiero estar tranquila'. Y la miraba a ella y decía no po, también es ella el motivo por el que trabajo y me esfuerzo".

Por otro lado, la panelista reveló que supo antes que todos de Violeta, la hija del presidente de la República, Gabriel Boric.

"Yo supe que Boric iba a ser papá el mismo día que ellos se enteraron y me llegó un vídeo de él con su pareja saliendo del hospital. Yo creo que me enteré el mismo día que ellos, que él iba a ser papá", contó.

"Obviamente, no lo cuento porque pueden pasar mil cosas, es tan íntimo", finalizó.