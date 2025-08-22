“Iba a explotar”: Cecilia Gutiérrez confirmó quiebre entre Guarén y Nico Solabarrieta - Chilevisión

La periodista de Primer Plano también se refirió a los rumores de infidelidad de parte del exfutbolista.

Tras varios días de especulaciones, finalmente se habría confirmado el fin de la relación entre Valentina Torres, más conocida como Guarén y Nico Solabarrieta.

La noticia fue confirmada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que la ruptura habría ocurrido meses atrás, sin embargo, no se había dado a conocer hasta ahora.

“Estuve conversando con alguien que los conoce y me decía que terminaron hace como dos meses, que ellos sabían que en cualquier momento esto iba a explotar”, señaló la comunicadora.

Rumores de infidelidad

La periodista de Primer Plano también se refirió a una serie de mensajes que se habría filtrado de Solabarrieta con otra mujer y que habrían despertado rumores de infidelidad de parte del exfutbolista.

En esa línea, Gutiérrez aclaró que “esos mensajes son antiguos, son del 2023”.

“La persona que lo filtró hizo un live incluso como contando, pero claro, ahí se había evidenciado que esos mensajes, esa conversación era el 2023, antes de que él conociera a la Valentina”.

“Los motivos del término no fue una infidelidad, pero sí ellos están separados, están terminados”, confirmó.