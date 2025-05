“Es una piscina”: La Guarén y Nico Solabarrieta abandonan departamento en exclusivo sector por inundación - Chilevisión

Valentina Torres compartió registros de cómo se les llovió el departamento en medio de las precipitaciones. "Esto es para electrocutarse", dijo preocupada antes de tomar importante decisión.

Un desastre hogareño vivieron Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta producto de las lluvias durante la noche del domingo y que se extendieron hasta la madrugada de este martes.

Según mostró la influencer conocida como Guarén en redes sociales, el departamento donde ambos conviven se llovió en varias partes, por lo que tuvieron que realizar medidas de emergencia para enfrentar la situación.

“Esto es una piscina. Imagínense lo que es arrendar un departamento en pleno Presidente Riesco, en El Golf, y que se te inunde, que el agua salga de los focos de agua", expresó en el registro.

En la misma línea, advirtió que "esto es para electrocutarse, ya no es primera vez. Si sigue lloviendo hasta mañana, esto terminará inundado hasta abajo".

VER MÁS SOBRE VALENTINA TORRES

En tanto que, en medio de la grabación, su pareja, excalmó que "esto es una vergüenza".

Producto de esto, la misma Valentina Torres informó a sius sugidores que en medio de la copiosa lluvai tuvo que tomar una importante decisión: “Obviamente me tuve que ir del departamento. Están goteando todos los focos de luz y si me electroctuo, no más Guarén para ustedes”.