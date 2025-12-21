 Sismo sacudió zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión
Minuto a minuto
José Antonio Kast prepara segundo viaje internacional como presidente electo: Este es el nuevo destino VIDEO | Imágenes impactantes: Incendio afecta a vivienda cerca de Terminal San Borja en Estación Central EXCLUSIVO | Tomás Vodanovic: “Espero que algún día un alcalde sea presidente de Chile” Sismo sacudió zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro 100 hectáreas afectadas: Revelan video del gran incendio forestal en el sector de La Foresta de Zapallar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/12/2025 17:39

Sismo sacudió zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo durante la tarde de este domingo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se registró un sismo de baja intensidad en el norte del país, más específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile a través de sus redes sociales, la magnitud fue de 4.0. 

En la misma línea, el organismo confirmó que el epicentro tuvo lugar a 77 km al sureste de Socaire.

A continuación puedes conocer la información comunicada por Sismología UdeChile. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo

Lo último

Lo más visto

"Me voy a morir": Socorrista que participó en rescate de Daniela Sáez revela condiciones en las que estaba tras encontrarla

Chilevisión Noticias conversó con uno de los rescatistas que estuvo en la primera línea de un operativo que muchos consideran un milagro.

21/12/2025

Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke, habla sobre triple homicidio de su familia y defiende su inocencia

"Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable", aseguró la mujer en una entrevista a dos meses del asesinato de su hermano y sus sobrinos en la comuna de La Reina.

21/12/2025

VIDEO | Luis Miguel es captado en Chile y protagoniza cercano momento junto a un niño

Este domingo se dio a conocer que Luis Miguel se encuentra de visita en Chile por motivos personales y de negocios.

21/12/2025

Aumenta la tensión: Trump no descarta una guerra contra Venezuela y Maduro responde con irónico mensaje

Desde EE.UU. aseguraron que continuarán con los bloqueos a buques petroleros y las operaciones militares en la zona irán en aumento.

21/12/2025