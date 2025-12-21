Sismo sacudió zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo durante la tarde de este domingo.

Durante la tarde de este domingo se registró un sismo de baja intensidad en el norte del país, más específicamente en la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile a través de sus redes sociales, la magnitud fue de 4.0.

En la misma línea, el organismo confirmó que el epicentro tuvo lugar a 77 km al sureste de Socaire.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

A continuación puedes conocer la información comunicada por Sismología UdeChile.