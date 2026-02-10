 Enel anuncia que habrá cortes de luz en cinco comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio consume dos pisos de edificio en Quinta Normal: Mascotas fallecidas y centenar de evacuados Conmoción en Gendarmería: Funcionario fue hallado muerto al interior de la propia institución en Iquique Hasta 10 millones de pesos: El apoyo anunciado para los afectados por el incendio en la Vega Central Caso ProCultura: Claudio Orrego contra la Fiscalía por suspensión de audiencia donde se vería su desafuero Vivía dentro de un auto: Insólita detención durante operativo por vehículos abandonados en Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/02/2026 14:03

Enel anuncia que habrá cortes de luz en cinco comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas

Las suspensiones corresponden en su mayoría a trabajos programados por la empresa con la finalidad de mejorar el servicio de suministro eléctrico en las comunas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada de la distribución de electricidad en la región Metropolitana, informó que cinco comunas sufrirán cortes de luz este miércoles.

De acuerdo a lo informado por el organismo, en total serán 7 los sectores de la capital que tendrán interrupciones en el suministro en: Las Condes, Ñuñoa, Lo Espejo, Quinta Normal y La Florida. 

Cabe recordar que estos cortes se originan a raíz de trabajos programados hechos por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en las zonas afectadas.

Anuncian cortes de luz para 5 comunas de la RM este miércoles 

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas. 

Ñuñoa: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas. 

Lo Espejo: desde las 15 hasta las 18:00 horas.

Quinta Normal: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

La Florida: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

Lo último

Lo más visto

Confesó todo y explicó el por qué: Reo acusado de canibalismo en cárcel de La Serena rompe su silencio

La víctima, que en primera instancia fue atacado con un arma blanca, presentaba heridas en la zona del ojo, oreja, parte de la cara y en una de sus manos.

10/02/2026

Revelan identidad de mujer captada besándose con Kaminski: Madre y de “muy buena situación económica”

Adriana Barrientos contó que Francisco Kaminski y la mujer se conocen desde fines de diciembre. Incluso que desde ese momento lo ha visto en tres ocasiones con ella.

10/02/2026

Vuelco en fatal atropello en Huechuraba: Relato de jóvenes sobrevivientes fue clave

En las últimas horas se conoció que los jóvenes sobrevivientes del fatal atropello en Huechuraba prestaron declaración ante el Ministerio Público, donde su testimonio contrasta con la versión que había dado el conductor detenido.

10/02/2026

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

Esta ayuda económica se entrega de manera automática y sin postulaciones y solo es necesario cumplir con ciertos requisitos. 

10/02/2026