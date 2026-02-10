Enel anuncia que habrá cortes de luz en cinco comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión

Las suspensiones corresponden en su mayoría a trabajos programados por la empresa con la finalidad de mejorar el servicio de suministro eléctrico en las comunas afectadas.

Enel, empresa encargada de la distribución de electricidad en la región Metropolitana, informó que cinco comunas sufrirán cortes de luz este miércoles.

De acuerdo a lo informado por el organismo, en total serán 7 los sectores de la capital que tendrán interrupciones en el suministro en: Las Condes, Ñuñoa, Lo Espejo, Quinta Normal y La Florida.

Cabe recordar que estos cortes se originan a raíz de trabajos programados hechos por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en las zonas afectadas.

Anuncian cortes de luz para 5 comunas de la RM este miércoles

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Ñuñoa: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

Lo Espejo: desde las 15 hasta las 18:00 horas.

Quinta Normal: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.