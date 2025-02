La Guarén se sumó a críticas por Gala de Viña 2025: “Me aplastaron el vestido y lo pisaron” - Chilevisión

Valentina Torres fue blanco de críticas por no poder caminar en la alfombra roja con un vestido que estaba confeccionado con 200 metros de tela y dos metros de cola, sin embargo, también tuvo problemas con la organización.

La influencer conocida como La Guarén enfrentó las críticas que recibió por no poder caminar en la alfombra roja de la Gala de Viña 2025 y se sumó a las críticas por la organización en el evento.

Valentina Torres, su verdadero nombre, relató en su cuenta de Instagram que estuvo de pie durante horas en la fila para poder caminar.

Esto le habría causado fallas en la crinolina del vestido y la obligó a tomar la tela con sus manos para poder desfilar: El vestido tenía 200 metros de tela y dos metros de cola.

¿Qué pasó con La Guarén en la Gala de Viña 2025?

"La verdad es que el vestido me lo probé tres veces antes, el vestido estaba hecho a mi medida para que llegara justo al piso por delante. La Xime se preocupó de que estuviera atrás de piso para que pudiera caminar", explicó la joven en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Lo que pasó fue que me tuvieron tres horas y media esperando amontonada con las demás personas para salir a la alfombra, me aplastaron el vestido todo el tiempo y lo pisaron".

Valentina reiteró en que nunca se le especificó a qué hora iba a desfilar: "Me pisaron el vestido y la crinolina (...) justo cuando iba caminando para salir (...) no le dieron tiempo de arreglar la crenolina, porque me empezaron a decir que saliera ahora, básicamente me dieron 30 segundos para posicionarme".

Finalmente, la joven aseguró que se lo toma "con humor" y confesó que a pesar de todo disfrutó la experiencia, sin embargo, a ella se sumó Karen Paola, Ivette Vergara, Luis Jiménez y Cecilia Gutiérrez, quienes ya habían acusado una mala organización.

