Karen Paola furiosa con producción de Gala de Viña 2025: “¡Se pasaron, una falta de respeto!” - Chilevisión

La madrugada de este sábado, la cantante chilena Karen Paola, realizó una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram para descargarse contra la producción de la Gala de Viña del Mar 2025.

Según detalló, esta debía pasar por la alfombra roja a las 22:30 horas aproximadamente, sin embargo, terminó apareciendo casi a las 2 AM, situación que la dejó indignada.

¿Qué dijo Karen Paola por su paso por la alfombra roja?

"Se pasaron, me parece una falta de respeto, no solamente para mí, nos tuvieron horas y llegaba una persona que ellos querían que pasaran y 'muévanse, muevan todos la raja'", partió revelando Karen a sus seguidores.

En este sentido, agregó que había "gente cayéndose para que pasaran (...) angustiante la hue...", haciendo hincapié en la caída de Laura de la Fuente, hija de Angélica Castro, quien salió lastimada durante la caótica llegada de Tonka Tomicic al Sporting Club.

"Esta hue... no es solo vestirse y verse bonito, es todo un trabajo el que hay detrás", señaló la artista, enumerando las muchas horas de trabajo que llevó la confección de su vestido, además del peinado y el maquillaje que usó.

"Debería no haber pasado, debería haberme ido a comer un McDonald's y chao, y no lo hice porque igual hay un equipo detrás y los respeto (...) sé que hay mucha gente que no se atreve a decirlo, pero a mí me importa una raja, a mí ellos no me pagan el sueldo, no me dan comida para llevar a mi casa", añadió con mucha molestia.

Recalcando las más de 3 horas que tuvo que esperar de pie para poder modelar, expresó: "Lo que me importa es que si te invitan a un lugar para hacer ciertas cosas, que se cumplan, me dijeron que iba a pasar a las 22:30, pasé a las 1:50, es o no una falta de respeto porque estuve parada ahí todo ese rato, ni siquiera había un lugar para sentarse y toda la gente achoclonada".