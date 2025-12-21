Calurosa Navidad en Santiago: Emiten aviso por temperaturas extremas de hasta 36° para la próxima semana - Chilevisión

La nueva ola de calor se hará presente desde la tarde del día martes 23 hasta la tarde del jueves 25 de diciembre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico debido a una ola de calor que afectará a cinco regiones del país durante la semana navideña.

Según lo reportado por el organismo, la condición sinóptica conocida como vaguada costera se hará presente desde la tarde del martes 23 hasta la tarde del jueves 25 de diciembre.

Asimismo, informó que las altas temperaturas se harán sentir principalmente en los valles y la precordillera de cuatro regiones de la zona centro del país.

Si bien el fenómeno se mantendrá hasta el jueves, se espera que sea el día jueves el de mayor peak y se pronostica que en la región de Valparaíso los termómetros podrían llegar hasta los 36°.

En los otros sectores, las temperaturas máximas se moverán entre los 24° y 34°, dependiendo de la región y zona.

Las regiones afectadas por la ola de calor

Las regiones y zonas que se verán afectadas por las altas temperaturas presentes esta semana navideña son:

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

A continuación te detallamos cómo se moverá la ola de calor por día y región:

Región Metropolitana y O'Higgins:

Región del Maule:

Región de Coquimbo y Valparaíso: