La música chilena está de luto: Fallece destacado cantautor nacional a los 81 años - Chilevisión

El deceso del artista fue confirmado durante la tarde de este domingo por la Municipalidad de El Monte y por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

Julio Zegers, quien fuera ganador del Festival de Viña del Mar en dos ocasiones, falleció a sus 81 años durante la jornada de este domingo.

Su muerte fue confirmada a través de redes sociales por la Municipalidad de El Monte, lugar que recordó al artista ligado al movimiento del “canto nuevo” entre los 60s y 70s.

Zegers fue ampliamente reconocido durante esa época gracias a su trabajo como compositor e intérprete.

Algunas de sus composiciones más recordadas serán "Los Pasajeros" y "Canción Magdalena".

Reportan fallecimiento de Julio Zegers a sus 81 años

Uno de sus hitos históricos fue haberse transformado en el único artista solista en ganar dos veces la competencia del Festival de Viña del Mar, precisamente en los años 1970 y 1973.

En reconocimiento a su importancia en la música chilena, en el año 2022, el Consejo Directivo de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) le otorgó el título de Figura Fundamental de la Música Chilena.

Luego de que se confirmara su deceso, el cantautor chileno Manuel García utilizó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje de despedida.