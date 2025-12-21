“Hacen culpable a un inocente”: Trinidad Cruz-Coke rompe el silencio por triple homicidio en La Reina - Chilevisión

Este domingo, Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima y esposa del único detenido por el caso, rompió el silencio y afirmó que una investigación mal llevada "siempre termina haciendo culpable a un inocente", defendiendo así a su pareja Jorge Ugalde, quien lleva más de un mes en prisión preventiva. A poco más de dos meses del triple homicidio ocurrido en La Reina, los cuestionamientos a la investigación, las acusaciones cruzadas y una presunta disputa por herencia han marcado las diligencias del Ministerio Público.