 “Hacen culpable a un inocente”: Trinidad Cruz-Coke rompe el silencio por triple homicidio en La Reina - Chilevisión
Minuto a minuto
“Hacen culpable a un inocente”: Trinidad Cruz-Coke rompe el silencio por triple homicidio en La Reina José Antonio Kast prepara segundo viaje internacional como presidente electo: Este es el nuevo destino VIDEO | Imágenes impactantes: Incendio afecta a vivienda cerca de Terminal San Borja en Estación Central EXCLUSIVO | Tomás Vodanovic: “Espero que algún día un alcalde sea presidente de Chile” Sismo sacudió zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
21/12/2025 22:42

“Hacen culpable a un inocente”: Trinidad Cruz-Coke rompe el silencio por triple homicidio en La Reina

Este domingo, Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima y esposa del único detenido por el caso, rompió el silencio y afirmó que una investigación mal llevada "siempre termina haciendo culpable a un inocente", defendiendo así a su pareja Jorge Ugalde, quien lleva más de un mes en prisión preventiva. A poco más de dos meses del triple homicidio ocurrido en La Reina, los cuestionamientos a la investigación, las acusaciones cruzadas y una presunta disputa por herencia han marcado las diligencias del Ministerio Público.

Lo más visto

"Me voy a morir": Socorrista que participó en rescate de Daniela Sáez revela condiciones en las que estaba tras encontrarla

Chilevisión Noticias conversó con uno de los rescatistas que estuvo en la primera línea de un operativo que muchos consideran un milagro.

21/12/2025

Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke, habla sobre triple homicidio de su familia y defiende su inocencia

"Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable", aseguró la mujer en una entrevista a dos meses del asesinato de su hermano y sus sobrinos en la comuna de La Reina.

21/12/2025

VIDEO | Luis Miguel es captado en Chile y protagoniza cercano momento junto a un niño

Este domingo se dio a conocer que Luis Miguel se encuentra de visita en Chile por motivos personales y de negocios.

21/12/2025

Aumenta la tensión: Trump no descarta una guerra contra Venezuela y Maduro responde con irónico mensaje

Desde EE.UU. aseguraron que continuarán con los bloqueos a buques petroleros y las operaciones militares en la zona irán en aumento.

21/12/2025
Publicidad