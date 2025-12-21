ACTUALIZACIÓN | Declaran alerta roja en Zapallar y La Ligua por incendio forestal: Piden evacuar la zona - Chilevisión

Las llamas se iniciaron en un inmueble y luego se propagaron a sectores cercanos, mientras personal especializado trabaja para controlar la emergencia en la comuna.

Equipos de emergencia se encuentran trabajando en el combate de un incendio de características forestales en la comuna de Zapallar.

De acuerdo a los primeros antecedentes y según consignó radio Biobío, el fuego se inició afectando un inmueble, pero posteriormente se propagó hacia sectores aledaños, consumiendo hasta ahora cerca de dos hectáreas.

#Catapilco#Zapallar



Emergencia: Incendio estructural.

Fecha: 21/12/2025

Hora: 14:05 aprox.

Sector: La Forestal de Zapallar.

Recursos: Bomberos, Carabineros y seguridad municipal.

Preliminar: Fuego en vivienda.



EQUIPO EMURG PROVINCIA DE PETORCA. pic.twitter.com/jDQIP1MOhL — EMURG_PETORCA (@EPetorca) December 21, 2025

Senapred declara alerta roja

Debido al incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para las cimunas de Zapallar y la Ligua, ante lo cual, la entidad hace un llamado a evacuar la zona producto de las llamas.

Para esto, se activó el sistema de mensajería SAE y se pide realizar la evacuación en calma, acatando las indicaciones tanto de la autoridad como de los equipos de respuesta.