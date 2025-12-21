 ACTUALIZACIÓN | Declaran alerta roja en Zapallar y La Ligua por incendio forestal: Piden evacuar la zona - Chilevisión
21/12/2025 16:35

ACTUALIZACIÓN | Declaran alerta roja en Zapallar y La Ligua por incendio forestal: Piden evacuar la zona

Las llamas se iniciaron en un inmueble y luego se propagaron a sectores cercanos, mientras personal especializado trabaja para controlar la emergencia en la comuna.

Publicado por CHV Noticias

Equipos de emergencia se encuentran trabajando en el combate de un incendio de características forestales en la comuna de Zapallar.

De acuerdo a los primeros antecedentes y según consignó radio Biobío, el fuego se inició afectando un inmueble, pero posteriormente se propagó hacia sectores aledaños, consumiendo hasta ahora cerca de dos hectáreas.

Senapred declara alerta roja

Debido al incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para las cimunas de Zapallar y la Ligua, ante lo cual, la entidad hace un llamado a evacuar la zona producto de las llamas.

Para esto, se activó el sistema de mensajería SAE y se pide realizar la evacuación en calma, acatando las indicaciones tanto de la autoridad como de los equipos de respuesta.

