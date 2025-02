Luis Jiménez confirmó que abandonó la Gala de Viña 2025 y reveló por qué: “Pido disculpas” - Chilevisión

El ex futbolista también hizo frente a la ola de rumores generada en las últimas horas a raíz de su retiro del evento y reveló el traje que iba a usar para desfilar en la alfombra roja.

Luis Jiménez confirmó los rumores y reveló que se fue de la Gala de Viña 2025 debido a la extensa espera que hubo para poder desfilar en el evento.

El ex futbolista pidió disculpas a su equipo de trabajo, sin entrar en mayores detalles sobre los múltiples reclamos que ha recibido la organización del evento en las últimas horas.

"Pido disculpas a cada uno de los que me acompañaron"

A través de su cuenta de Instagram, Jiménez mostró el look que tenía preparado, el cual consistía en un traje de sastre moderno con pantalones aglobados en tono petróleo.

"Me quedo con lo positivo de la noche de ayer, nos preparamos mucho tiempo con mi equipo. Fue difícil para mí porque no estoy acostumbrado", expresó el ex futbolista.

En esa misma línea, agregó: "Entre el cansancio y la situación tomamos la decisión de irnos. Pido disculpas a cada uno de los que me acompañaron en esto y agradezco haberme apoyado en la decisión".

Finalmente, Luis se refirió a la serie de rumores que se filtraron en las últimas horas en torno a su retiro del evento y concluyó: "Todo lo demás que se está diciendo no son palabras mías".

