“Luchó, gritó y pidió ayuda”: El crudo relato de la mamá de niña mordida 130 veces por dos perros - Chilevisión

El grave incidente ocurrió cuando Antonella, de 10 años, estaba al cuidado de un familiar directo. Si bien él dijo que todo ocurrió en 3 minutos, la menor habría estado luchando por su vida cerca de 30 minutos sin recibir auxilio.

Las últimas horas ha circulado en redes sociales la cruda denuncia que hizo una madre en Calera de Tango, luego que su hija fuera mordida en al menos 130 ocasiones por dos perros de raza cuya propiedad es de un familiar directo de la pequeña.

Mediante un video que publicó en Instagram, el que al cierre de esta nota suma 600 mil reproducciones, María Fernanda Lagos acusó que la menor de 10 años fue atacada durante 40 minutos sin haber recibido auxilio.

En sus palabras Antonella, nombre de la víctima, "está viva solo por sus ganas de vivir", pues relató en el registro que "luchó, gritó y pidió ayuda y no fue atendida", luego de las mordidas en sus brazos y cabeza por un dogo argentino y otro mastín napolitano.

Versiones cruzadas en la familia tras ataque

"Un familiar de ella la descuidó por más de 40 minutos y fue mordida en más de 130 veces en su bracitos, quitándole parte de su cuero cabelludo y comiéndole parte de su masita encefalocraneano", detalló en el video en la red social.

"Yo al principio creí la versión de esta persona, que me dijo que toda había ocurrido en un descuido, que habían sido tres minutos, pero el informe del cirujano y la clínica me indican que mi hija estuvo luchando por más de 40 minutos", complementó.

Según complementó, tanto ella como su familia presentaron las denuncias correspondientes contra la persona presuntamente responsable, sin embargo, "hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna", contó.

"Por respeto al proceso judicial, no puedo entregar el nombre de la persona responsable, ya que la denuncia se encuentra en curso. Les pido, por favor, que no se enfoquen en la falta de detalles, sino en la urgencia de apoyo que hoy necesita mi hija".

Pequeña está internada con riesgo vital

El Ministerio Público confirmó que tomó conocimiento del caso cuatro días después del incidente y hasta el sitio donde ocurrió acudió la Sección de Investigación Policial (SIP). Hasta ahora no hay detenidos.

Antonella se encuentra internada en estado grave y con riesgo vital en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica de la Clínica Indisa de Santiago.