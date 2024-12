Luis Jiménez se arrepintió de apasionado encuentro con Martina Orrego: “Amateur” - Chilevisión

El ex futbolista también se refirió a cómo esto afectó a Coté López y comentó que se disculpó con su ex pareja por las repercusiones que sus fotos tuvieron.

Luis Jiménez abordó la polémica que se generó hace unas semanas, cuando fue captado en un apasionado encuentro con Martina Orrego, periodista y comunicadora radial.

El ex futbolista enfrentó los cuestionamientos que surgieron y aseguró arrepentirse por el momento que protagonizó en un conocido restaurante capitalino, luego de que días atrás asegurara en un programa de televisión que aún estaba enamorado de María José "Coté" López.

VER MÁS SOBRE LUIS JIMENEZ

Ahora, en conversación con El Ranty para su nuevo programa de Youtube, el también empresario dio detalles de su encuentro con comunicadora.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El arrepentimiento de Luis Jiménez

“¿Te arrepientes de Martina Orrego?”, preguntó el influencer a Luis Jiménez, quien se sometió a un cuestionario con un detector de mentiras.

“Sí”, aseguró sin dudar el ex seleccionado nacional, lo que fue ratificado por el aparato.

“Hablé con ella… No era la forma, también amateur. No era el momento, no era el lugar, no era la forma”, reconoció en relación a las imágenes que se filtraron.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por otra parte, también se refirió a lo que esto le ocasionó a su ex esposa y señaló que “creo que igual le hice daño a la Jose por lo que pasó. Le pedí disculpas y todo, no era la forma”.