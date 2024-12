La sorpresiva respuesta de Luis Jiménez ante posibilidad de volver con Coté López: “No me cierro” - Chilevisión

Luis Jiménez entregó una llamativa respuesta al ser consultado si retomaría su relación con María José López, conocida popularmente como "Coté" López.

El Mago conversó con Pamela Díaz en el programa "Sin Editar" que La Fiera emite por YouTube, donde elogió algunos aspectos de su ex pareja.

Cabe recordar que el ex futbolista terminó su vínculo con la empresaria hace varios meses, luego estar más 18 años juntos.

¿Qué dijo Luis Jiménez sobre Coté López?

En la instancia, Pamela Díaz le preguntó directamente a Jimenez: "¿Volverías con tu ex?", a lo que el otrora volante contestó: "Sí".

La influencer le mencionó que "vas a tener que hacer mucho mérito", pero el ex profesional aclaró: "No he dicho que ahora, pero no me cierro a nada".

Posteriormente, el Mago destacó las "cosas positivas" de Coté López y afirmó que "es alegre, es muy espontánea y muy real. Es muy parecida a ti en ese sentido, O le gustas o no. No le interesa poner caras si no es real, es honesta".

Por último, no descartó que sean amigos o "más que amigos" en el futuro. "Hoy día no creo, pero más adelante, sí seguro".