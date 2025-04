“¿La Garra Blanca es esta?”: Denunciante de Jorge Valdivia expuso ataques tras publicación - Chilevisión

La primera denunciante de Jorge Valdivia mostró en redes sociales un mensaje que recibió tras publicar anoche un escrito en el que actualizó el estado de la investigación por abuso sexual contra el ex futbolista.

Según acusó con un pantallazo de la conversación compartida en su cuenta de Instagram, un internauta de nombre Nicolás Vera le escribió por mensaje privado: "Oye, déjate de wear (sic) al Mago".

"Si te hubiesen violado como dices, no estarías tan campante subiendo tonterías, o al otro día de violada subiendo contenido a Instagram", agregó el sujeto, quien aseguró que ella solo busca "provecho" de la situación.

En respuesta, la mujer dio a conocer los violentos mensajes y se dirigió a la hinchada de Colo Colo: "¿La Garra Blanca es esta? ¿La que apoya a un violador? No me dan miedo, me dan vergüenza", manifestó.

Denunciante de Valdivia: "Es complejo retomar mi vida laboral"

Antes, la denunciante utilizó sus historias de Instagram para apuntar sus dardos contra Fiscalía al asegurar que no han cumplido con las diligencias y pericias.

"Nuevamente me comunico para agradecerles el apoyo traducido en paciencia y lindas palabras que me envían a diario", escribió en la plataforma.

Agregó: "Hace algún tiempo comuniqué mi posible integración al tatuaje, lo que no está siendo posible. Es complejo retomar mi vida laboral, prácticamente ser una actriz y hacer como que nunca sucedió lo que ese tipo y el Ministerio Público hicieron conmigo".

"Hoy ya chatísima de muchas cosas que están pasando y que están ocultas, decidí transparentar. Por el único lugar que me parece seguro, por mis propios medios", concluyó.