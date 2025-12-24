El importante paso que dio Mario Salas: Se casó con Nathalie Pizarro tras 7 años de relación - Chilevisión

Mario Salas dio uno de los pasos más importantes de su vida. El reconocido entrenador contrajo matrimonio con su pareja, Nathalie Pizarro.

El Comandante y la personal trainer se casaron este martes en Limache, reafirmando la relación que comenzaron hace casi siete años.

A través de sus redes sociales, la mujer de 40 años subió algunas fotos de la ceremonia en la que fueron acompañados por familiares y cercanos.

La relación de Mario Salas y Nathalie Pizarro

En noviembre del 2024, Pizarro contó a LUN que conoció a Salas en una reunión entre amigos. "inmediatamente hicimos match como se dice ahora, jaja", sostuvo.

A partir de ese momento, comenzaron a salir y la personal trainer, ques 18 años menor que el DT, comenzó a seguirlo en sus diferentes clubes.

"Es muy cariñoso, detallista, un amante perfecto para una mujer de 39 años como yo, jaja. La verdad es que es mi amor, lo amo con mi vida y yo soy su princesa. Así me dice él", comentó.

El ex entrenador de Colo Colo y Universidad Católica estuvo activo hasta mayo pasado, dejando la banca de Deportes Temuco luego de una seguidilla de resultados negativos.