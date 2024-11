Nathalie Pizarro revela cómo se dio el flechazo con Mario Salas: “Inmediatamente hicimos match” - Chilevisión

Mario Salas finalizó su ciclo en Ñublense, club con el que llegó a la final de la Copa Chile y clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores, lo que entrega un importante premio económico.

Pese a estos logros, el Comandante terminó su vínculo con los chillanejos y ya está descansando junto a su pareja, Nathalie Pizarro.

Precisamente, la personal trainer, que es 18 años menor, reveló algunos detalles del vínculo que mantiene con el DT.

Nathalie Pizarro y su relación con Mario Salas: "Fue una película"

En entrevista con LUN, la oriunda de La Ligua señaló que "siempre le estoy dedicando palabras por su desempeño, ya que sé lo mucho que trabaja para lograr cosas".

"Mario se lleva todo el peso de la exposición mediática, pero pase lo que pase, yo siempre estaré como su señora y apoyo fundamental", agregó.

"más que una historia de amor. Fue una película".

"Fue en una reunión social, inmediatamente hicimos match como se dice ahora, jaja. Empezamos a salir, me cautivó su forma de ser conmigo. Es un gentleman. Después de eso nunca nos separamos más", agregó.