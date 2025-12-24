La tierna reacción de pareja de Matías Fernández tras ser presentado en Colo Colo - Chilevisión

Matías Fernández Cordero se transformó en el primer refuerzo de Colo Colo para el 2026, llegando libre tras su paso por Independiente del Valle.

El lateral arribó a Macul para cubrir la zona que dejaron Mauricio Isla y Óscar Opazo, futbolistas que se fueron de Los Albos al finalizar sus contratos.

El defensor no ocultó su felicidad por llegar al Cacique, lo que también tiene muy contenta a su pareja que tuvo una tierna reacción en su presentación este martes.

Pareja de Matías Fernández confesó su amor por Colo Colo

Tras terminar su primera conferencia de prensa como jugador del Popular, Fernández se colocó la camiseta y posó para los reporteros gráficos.

En ese momento apareció su novia, quien también quiso tener su recuerdo e hizo el tradicional gesto de los hinchas con su mano izquierda.

"Es que soy del Colo", dijo entre risas, dándole un abrazo y un beso a Fernández que arranca una nueva etapa a sus 30 años.

El zaguero viene de jugar 42 partidos en los ecuatorianos en los que no anotó goles, siendo pieza importante en la campaña del club que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana.