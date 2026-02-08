U. Católica vs Deportes Concepción: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera - Chilevisión

Universidad Católica recibe a Deportes Concepción en un nuevo partido por la Liga de Primera, enfrentándose este domingo por la fecha 2°.

Los Cruzados buscan mejorar su imagen luego del empate frente a Deportes La Serena en su estreno, cotejo en el que lo pasaron bastante mal.

El rival en esta ocasión es el elenco Lila, uno de los ascendidos para esta campaña que viene de sufrir una dolorosa derrota con O'Higgins en Rancagua.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Deportes Concepción?

El partido de Universidad Católica ante Deportes Concepción será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Este compromiso por la fecha 2° de la Liga de Primera también lo podrás ver por la plataforma de streaming HBO MAX de manera online, a la que debes entrar con tu respectiva cuenta.

Hora del partido entre U. Católica vs Deportes Concepción por Liga de Primera

El encuentro entre La Franja y el León de Collao comienza a las 20:30 horas de Chile de este domingo 8 de febrero.

El estadio que recibe el cotejo es el Claro Arena, donde se esperan más de 15 mil hinchas en las tribunas.