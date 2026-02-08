Huachipato vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Huachipato recibe a Universidad de Chile este domingo por la Liga de Primera, partido que asoma bastante atractivo y que se disputa en Talcahuano.

Los Azules vienen de un empate ante Audax Italiano en su debut, duelo en que fueron expulsados Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero que están ausentes esta jornada.

En tanto, Los Acereros cayeron en la jornada inicial frente a Cobresal en el norte, apostando a hacerse fuertes de local y sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Huachipato vs U. de Chile?

El partido de Huachipato ante Universidad de Chile, válido por la fecha 2° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium

Además, el choque será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Huachipato y U. de Chile por la Liga de Primera

El compromiso de los dirigidos por Jaime García contra el Romántico Viajero inicia a las 12:00 horas de Chile de este domingo 8 de febrero.

El estadio que recibe este esperado cotejo es el Huachipato-CAP Acero de Talcahuano, donde no hay presencia de público.