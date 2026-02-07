Colo Colo vs Everton: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo se enfrenta este sábado a Everton por la segunda fecha de la Liga de Primera, partido al que llega tras sufrir una dolorosa derrota ante Deportes Limache en su estreno.

Aparte del complejo momento en la cancha, el Cacique ha vivido polémicas por la denuncia pública que hizo el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), quienes acusaron al club de "vulneración de derechos laborales".

A nivel deportivo, el Popular anunció a mitad de semana su sexto refuerzo para la temporada. Se trata de Álvaro Madrid, ex capitán del propio conjunto viñamarino.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de Colo Colo vs Everton?

El partido de Colo Colo vs Everton, válido por la fecha 2° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el choque será emitido online en la plataforma de streaming HBO Max, a la cual debes acceder con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y Everton

El compromiso entre Albos y Ruleteros inicia a las 20:30 horas de Chile de este sábado 7 de febrero.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Monumental en Macul, mientras que el árbitro designado fue Juan Lara.