Oficial: Colo Colo suma variantes y anuncia a Álvaro Madrid como su nuevo refuerzo - Chilevisión

Álvaro Madrid se convirtió en nuevo refuerzo de Colo Colo. El volante dejó atrás su etapa en Everton y este miércoles fue anunciado como incorporación del Cacique.

Tras comenzar a sonar a principios de esta semana, Los Albos oficializaron la llegada de un nuevo jugador en medio de un complejo inicio de la Liga de Primera.

El mediocampista llega a una semana de la salida de Esteban Pavez, referente de plantel que se marchó a Alianza Lima al no ser tenido en cuenta por el entrenador Fernando Ortiz.

Álvaro Madrid se suma a Colo Colo tras extensa etapa en Everton

Nacido en abril de 1995, Madrid se formó en las inferiores de Everton de Viña del Mar, club en el que disputar más de 300 partidos.

Si bien tuvo un breve paso por Unión La Calera, su carrera ha estado marcada por defender la camiseta de Los Ruleteros tanto en Primera B como en la máxima categoría.

Además del volante de 30 años, el Popular cerró los últimos detalles y ratificó la llegada a préstamo de Lautaro Pastrán.

Con esto, Ortiz tiene más alternativas para poder salir del mal momento que genera dudas en hinchas, situación que se da apenas iniciada la temporada.