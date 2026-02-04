La respuesta de Marcelo Morales por críticas a su estado físico tras volver a la U: “Sé lo que soy” - Chilevisión

Marcelo Morales concretó su deseo y retorno a Universidad de Chile, fichaje que generó un amplio debate en los hinchas azules que cuestionaron su condición física.

Esta situación no fue dejada pasar por el lateral izquierdo, quien trató el tema durante su presentación oficial como refuerzo del cuadro laico.

¿Qué dijo Marcelo Morales?

Consultado sobre las críticas de algunos fanáticos, el joven de 22 años sostuvo: "No me centro mucho en los comentarios".

"Yo sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo. Intento centrarme en mí, en la U, en mi familia y mi entorno", agregó este martes en conferencia de prensa.

Morales no se quedó ahí y remarcó: "Sobre mi condición física, me estoy poniendo a punto, hago doble entrenamiento para estar lo antes posible en el equipo".

Morales viene de un magro paso por el New York Red Bull de la MLS, club al que arribó a principios del 2025 tras quedar libre de su paso por la U.

En su paso por el elenco estadounidense, el defensor disputó solamente 5 partidos en los que no convirtió goles y entregó una asistencia.