“Me duele”: Arturo Vidal se descargó con todo tras salida de Esteban Pavez de Colo Colo - Chilevisión

Esteban Pavez puso fin a su ciclo en Colo Colo. El volante decidió rescindir su contrato y aceptó una oferta presentada por Alianza Lima.

La salida del mediocampista le pegó fuerte a Arturo Vidal, quien se descargó con una emotiva despedida en redes sociales.

El King no escondió su tristeza por la forma en la que se fue uno de sus grandes amigos en el plantel, destacando su rol como "persona, capitán y jugador".

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Esteban Pavez?

En un posteo en Instagram, el mediocampista de 38 años señaló: "Qué difícil es despedirte hermano mío. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día".

"Gracias por todo eres un persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti. Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto", comentó.

Vidal no se quedó ahí y continuó: "Pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas".

"Una vez más gracias por todo hermano. Dale con todo por que eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre", agregó.