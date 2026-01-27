Desde Ecuador: Colo Colo sorprende y tendría asegurado a nuevo delantero para este 2026 - Chilevisión

Colo Colo no se retira del mercado de pases. La salida de Lucas Cepeda y las lesiones de Cristián Zavala y Marcos Bolados incentivaron a la dirigencia a buscar un nuevo delantero.

El apuntado sería Lautaro Pastrán, quien pertenece a Belgrano de Córdoba y que viene de disputar la última temporada en Liga de Quito en Ecuador.

En el conjunto blanco jugó un total de 48 partidos en los que anotó 6 goles y entregó 3 asistencias, siendo por momentos una pieza importante.

Lautaro Pastrán se acerca a Colo Colo

Según consignó Radio ADN, Blanco y Negro tendría acordado un préstamo por un año con opción de compra con la dirigencia del Pirata.

El fichaje podría confirmarse a mitad de esta semana tras una reunión de directorio, por lo que el jugador de 23 años se sumaría al trabajo del plantel.

Nacido en junio del 2003 en Mendoza, Argentina, Pastrán no ocuparía cupo de extranjero debido a que tiene raíces chilenas en su familia, llegando a ser convocado en algunos procesos de la Selección Sub 23.

Con esto, el entrenador Fernando Ortiz tendría una nueva variante en el ataque que comandaría Javier Correa y Maximiliano Romero, otra de las incorporaciones.