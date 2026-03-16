Colo Colo vs Huachipato: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo recibe a Huachipato en el cierre de la fecha 7° de la Liga de Primera, partido que se juega este lunes en el Estadio Monumental.
Lunes 16 de marzo de 2026 | 13:21
Colo Colo quiere seguir soñando en la Liga de Primera. Los Albos enfrentan a Huachipato este lunes en el cierre de la fecha 7°.
El Cacique regresa a la cancha buscando retomar el liderato del torneo, puesto que actualmente le pertenece al sorprende Deportes Limache.
Por su parte, Los Acereros atraviesan un complejo momento en el que acumulan dos derrotas consecutivas, a lo que hay que sumar la eliminación de la Copa Libertadores.
El partido de Colo Colo ante Huachipato, válido por la fecha 7° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.
El compromiso del Popular contra los dirigidos por Jaime García inicia a las 20:30 horas de Chile de este lunes 16 de marzo, disputándose en el Estadio Monumental.
El árbitro designado para este duelo es Claudio Díaz, mientras que el encargado del VAR es Mathías Riquelme.