La molestia de DT de equipo peruano contra la prensa: Amenazó con dejar la conferencia

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, lanzó durísimos comentarios luego de la gran victoria de su equipo contra Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Un durísimo cruce con los periodistas tuvo el entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, luego de la victoria 1-0 sobre Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

El gol de Neri Bandiera le permitió al cuadro peruano dar el golpe y vencer al Galo, quienes contaron desde el primer minuto con el chileno Iván Román.

Frente a las consultas por el rendimiento del equipo, el estratega argentino estalló y disparó: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también”.

“Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos”, agregó.

El adiestrador acusó a la prensa de realizar “algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.





DT de Cienciano estalla contra periodistas

La situación no quedó ahí. Melgarejo amenazó con irse de la conferencia producto de los supuestos cuestionamientos que estaba recibiendo el equipo por no ganar por una mayor diferencia.

“Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”, añadió.

En una de sus respuestas, el trasandino hizo una llamativa comparación. “Ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, piensan que somos el Liverpool”.

“Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto.Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. Qué malos que son. Mira que yo soy malo como entrenador, pero ustedes dejan mucho que desear”, sentenció.