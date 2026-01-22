Colo Colo se impuso a Peñarol, pero los hinchas hinchas señalaron a un jugador: “Entró a puro...” - Chilevisión

Colo Colo venció en penales a Peñarol en lo que fue su último partido por la Serie Río de La Plata, imponiéndose en los 12 pasos luego de igualar 1-1 en el tiempo regular.

Los Albos superaron 4-3 en una extensa tanda marcada por los constantes errores, donde el tiro fallado por Lucas Ferreira sentenció el duelo en favor del club chileno.

Pese al triunfo, los hinchas del Cacique apuntaron a un jugador por una cuestionada decisión que tomó en la definición.

Cristián Zavala, nuevamente apuntado por los hinchas de Colo Colo

El delantero, que acaba de retornar de su préstamo en Coquimbo Unido, picó su penal de muy mala manera y fue contenido por absoluta tranquilidad por el aquero Washington Aguerre.

Para peor, el extremo acusó una lesión tras fallar su disparo, lo que llamó la atención de los fanáticos que lo criticaron fuertemente en redes sociales.

"La 'vistima'", "Oscar a la mejor actuación" o "me dio risa", fueron solamente algunos de los comentarios de los aficionados.

Ahora, Zavala tratará de recuperarse para el inicio de la Liga de Primera en la que Colo Colo se enfrentará a Deportes Limache el 31 de enero.

Mira los comentarios acá