 Arturo Vidal enciende las redes con polémico “gesto” hacia la U: “Tu ídolo...” - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Arturo Vidal enciende las redes con polémico “gesto” hacia la U: “Tu ídolo...”

El King reaccionó a una publicación que se burla del actual momento de Los Azules, especialmente de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Miércoles 11 de marzo de 2026 | 09:42

Arturo Vidal vuelve a encender las redes sociales. Ahora, el King le dio like a una publicación en la que se burla del actual momento de Universidad de Chile.

Todo se dio por una cuenta partidaria de Colo Colo, quienes ironizaron que el volante hacía un "escorpión" al mismo tiempo que los referentes azules sufrían en cancha.

El posteo apuntó directamente a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. El primero fue expulsado en el reciente empate del cuadro laico con Universidad de Concepción, mientras que el segundo salió lesionado.

El controvertido "Me Gusta" de Arturo Vidal a publicación

"Mi ídolo, tu ídolo", decía la publicación, recalcando que el mediocampista fue elegido el mejor jugador del cotejo contra Audax Italiano.

La situación generó un intenso debate entre los hinchas del Cacique y el Romántico Viajero, donde los últimos recordaron el Superclásico ganado en el Estadio Monumental. 

El ex jugador de Bayern Múnich y Barcelona ha disputado un total de 6 partidos este año, actuando como volante central o líbero.

Mira el posteo acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

“Muy futbolera”: El equipo del que es hincha Mara Sedini, la nueva vocera de Gobierno

“Podemos revertir”: Esto dijo Francisco Meneghini horas antes de que se concretara su salida de la U

Se terminó la era de “Paqui”: Francisco Meneghini dejó de ser el entrenador de la U

Cláusula facilitó su salida: Los millones que se llevaría Meneghini tras terminar su etapa en la U
Publicidad
Publicidad