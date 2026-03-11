Arturo Vidal enciende las redes con polémico “gesto” hacia la U: “Tu ídolo...” - Chilevisión

Arturo Vidal vuelve a encender las redes sociales. Ahora, el King le dio like a una publicación en la que se burla del actual momento de Universidad de Chile.

Todo se dio por una cuenta partidaria de Colo Colo, quienes ironizaron que el volante hacía un "escorpión" al mismo tiempo que los referentes azules sufrían en cancha.

El posteo apuntó directamente a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. El primero fue expulsado en el reciente empate del cuadro laico con Universidad de Concepción, mientras que el segundo salió lesionado.

El controvertido "Me Gusta" de Arturo Vidal a publicación

"Mi ídolo, tu ídolo", decía la publicación, recalcando que el mediocampista fue elegido el mejor jugador del cotejo contra Audax Italiano.

La situación generó un intenso debate entre los hinchas del Cacique y el Romántico Viajero, donde los últimos recordaron el Superclásico ganado en el Estadio Monumental.

El ex jugador de Bayern Múnich y Barcelona ha disputado un total de 6 partidos este año, actuando como volante central o líbero.

