“Estás viejo”: El emotivo reencuentro de Marcelo Díaz con Eduardo Vargas tras sellar regreso a la U - Chilevisión

Universidad de Chile inició con alegría el 2026. Los Azules sellaron el regreso de Eduardo Vargas tras 15 años en el extranjero y se preparan para una temporada muy movida.

Turboman retornó al club de sus amores, donde compartirá nuevamente con piezas históricas del club y la selección como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Precisamente, el elenco laico compartió este domingo un video del reencuentro entre Carepato y el flamente refuerzo.

Así fue el reencuentro de Eduardo Vargas con Marcelo Díaz

En el registro se ve al volante llegando a una oficina para saludar a su amigo, dejándole un particular mensaje que desató risas en los hinchas.

"Oh, estás viejo, hue...", comentó Díaz al delantero, con quien fue campeón de la Copa Sudamericana 2011 y obtuvo las dos Copas América con La Roja.

De todas formas, Vargas no dejó pasar esto y contestó con mucho humor: "No más que vo...", todo mientras se daban un abrazo.

Ambos jugadores comenzaron la pretemporada en el CDA, donde este año tendrán como gran desafío la Liga de Primera y la fase previa de la Copa Sudamericana.

Mira el video acá