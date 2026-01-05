 “Estás viejo”: El emotivo reencuentro de Marcelo Díaz con Eduardo Vargas tras sellar regreso a la U - Chilevisión
“Estás viejo”: El emotivo reencuentro de Marcelo Díaz con Eduardo Vargas tras sellar regreso a la U

Los Azules compartieron un video de un abrazo entre Carepato y Turboman, quien retornó al club tras 15 años en el extranjero.

Lunes 5 de enero de 2026 | 09:17

Universidad de Chile inició con alegría el 2026. Los Azules sellaron el regreso de Eduardo Vargas tras 15 años en el extranjero y se preparan para una temporada muy movida.

Turboman retornó al club de sus amores, donde compartirá nuevamente con piezas históricas del club y la selección como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Precisamente, el elenco laico compartió este domingo un video del reencuentro entre Carepato y el flamente refuerzo.

Así fue el reencuentro de Eduardo Vargas con Marcelo Díaz

En el registro se ve al volante llegando a una oficina para saludar a su amigo, dejándole un particular mensaje que desató risas en los hinchas.

"Oh, estás viejo, hue...", comentó Díaz al delantero, con quien fue campeón de la Copa Sudamericana 2011 y obtuvo las dos Copas América con La Roja.

De todas formas, Vargas no dejó pasar esto y contestó con mucho humor: "No más que vo...", todo mientras se daban un abrazo.

Ambos jugadores comenzaron la pretemporada en el CDA, donde este año tendrán como gran desafío la Liga de Primera y la fase previa de la Copa Sudamericana.

Mira el video acá

