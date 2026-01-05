“Estás viejo”: El emotivo reencuentro de Marcelo Díaz con Eduardo Vargas tras sellar regreso a la U - Chilevisión

Los Azules compartieron un video de un abrazo entre Carepato y Turboman, quien retornó al club tras 15 años en el extranjero.
Universidad de Chile inició con alegría el 2026. Los Azules sellaron el regreso de Eduardo Vargas tras 15 años en el extranjero y se preparan para una temporada muy movida.
Turboman retornó al club de sus amores, donde compartirá nuevamente con piezas históricas del club y la selección como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.
Precisamente, el elenco laico compartió este domingo un video del reencuentro entre Carepato y el flamente refuerzo.
En el registro se ve al volante llegando a una oficina para saludar a su amigo, dejándole un particular mensaje que desató risas en los hinchas.
"Oh, estás viejo, hue...", comentó Díaz al delantero, con quien fue campeón de la Copa Sudamericana 2011 y obtuvo las dos Copas América con La Roja.
De todas formas, Vargas no dejó pasar esto y contestó con mucho humor: "No más que vo...", todo mientras se daban un abrazo.
Ambos jugadores comenzaron la pretemporada en el CDA, donde este año tendrán como gran desafío la Liga de Primera y la fase previa de la Copa Sudamericana.
Y este reencuentro? 🤩🫂 pic.twitter.com/wl2AfXurWK— Universidad de Chile (@udechile) January 4, 2026