¡Está de vuelta! La U confirma el esperado regreso de Eduardo Vargas después de 15 años de su partida - Chilevisión

Después de 15 años y tras varias negociaciones fallidas, Eduardo Vargas selló su esperado regreso a Universidad de Chile.

Si bien la llegada de "Turboman" era un secreto a voces desde el término del campeonato, durante la tarde de este sábado fue el propio club azul quien confirmó su fichaje a través de redes sociales.

"Y un día volvió al club de sus amores", escribieron en la publicación oficial.

Eduardo Vargas regresa a la U después de 15 años

Tras una campaña regular en Audax Italiano, el delantero de 36 años regresa al club de sus amores, que busca renovar su delantera de cara a la siguiente temporada bajo la dirección de Francisco Meneghini.

En su primer paso por el Romántico Viajero, Vargas dejó el club con 31 goles y 13 asistencias en 79 partidos.

Además de ser una pieza clave en el once de Jorge Sampaolí que lograría ser tetracampeón del fútbol chileno y campeón de la Copa Sudamericana 2011.