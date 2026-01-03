¡Está de vuelta! La U confirma el esperado regreso de Eduardo Vargas después de 15 años de su partida - Chilevisión

El delantero de 36 años regresará al club de sus amores a 15 años de su partida y un intento fallido en el semestre anterior.
Sábado 3 de enero de 2026 | 17:27
Después de 15 años y tras varias negociaciones fallidas, Eduardo Vargas selló su esperado regreso a Universidad de Chile.
Si bien la llegada de "Turboman" era un secreto a voces desde el término del campeonato, durante la tarde de este sábado fue el propio club azul quien confirmó su fichaje a través de redes sociales.
"Y un día volvió al club de sus amores", escribieron en la publicación oficial.
Tras una campaña regular en Audax Italiano, el delantero de 36 años regresa al club de sus amores, que busca renovar su delantera de cara a la siguiente temporada bajo la dirección de Francisco Meneghini.
En su primer paso por el Romántico Viajero, Vargas dejó el club con 31 goles y 13 asistencias en 79 partidos.
Además de ser una pieza clave en el once de Jorge Sampaolí que lograría ser tetracampeón del fútbol chileno y campeón de la Copa Sudamericana 2011.