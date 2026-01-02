La U reveló su nueva camiseta de entrenamiento y así reaccionaron los hinchas: “Los colores...” - Chilevisión

Universidad de Chile presentó este viernes su nueva camiseta de entrenamiento para el 2026, año en que tendrá grandes desafíos.

A través de sus redes sociales, Los Azules dieron por inicada la temporada con un video en el que muestran la indumentaria que se ocupará en las prácticas.

La ropa tendrá un a preponderancia al lila en esta oportunidad, dejando atrás al azul y al celeste que dominaron en campañas anteriores.

La reacción de los hinchas de la U por nueva camiseta de entrenamiento

Los colores no dejaron muy satisfechos a los hinchas del cuadro laico, quienes lanzaron duros cuestionamientos en redes sociales.

Algunos fueron muy duros y directamente la trataron de "horrible", afirmando que no se está respetando a la propia institución.

"Malísima" y "cero voluntad", agregaron otros, aunque hubo algunos que llamaron a la calma y pidieron no exagerar al ser solamente la ropa de entrenamiento.

La U disputará la fase previa de la Copa Sudamericana enfrentando a Palestino a partido único, partido que se disputará en marzo.

