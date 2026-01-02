La U reveló su nueva camiseta de entrenamiento y así reaccionaron los hinchas: “Los colores...” - Chilevisión

La indumentaria que se utilizará en las prácticas no dejó muy contentos a los aficionados, quienes se expresaron en duros términos en redes sociales.
Viernes 2 de enero de 2026 | 11:17
Universidad de Chile presentó este viernes su nueva camiseta de entrenamiento para el 2026, año en que tendrá grandes desafíos.
A través de sus redes sociales, Los Azules dieron por inicada la temporada con un video en el que muestran la indumentaria que se ocupará en las prácticas.
La ropa tendrá un a preponderancia al lila en esta oportunidad, dejando atrás al azul y al celeste que dominaron en campañas anteriores.
Los colores no dejaron muy satisfechos a los hinchas del cuadro laico, quienes lanzaron duros cuestionamientos en redes sociales.
Algunos fueron muy duros y directamente la trataron de "horrible", afirmando que no se está respetando a la propia institución.
"Malísima" y "cero voluntad", agregaron otros, aunque hubo algunos que llamaron a la calma y pidieron no exagerar al ser solamente la ropa de entrenamiento.
La U disputará la fase previa de la Copa Sudamericana enfrentando a Palestino a partido único, partido que se disputará en marzo.
Nueva temporada, nueva ropa de entrenamiento 🤘🏼— Universidad de Chile (@udechile) January 2, 2026
Encuéntrala en https://t.co/tfzmxauZ86 y en https://t.co/vhWZ73rhfV 🔗 pic.twitter.com/kUgl7fGNbk