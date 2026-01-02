Valentín Castellanos arriba a la Premier League: Los millones que recibirá la U por el traspaso - Chilevisión

El mercado de pases se está moviendo en Europa, con el ex Universidad de Chile Valentín Castellanos siendo uno de los grandes protagonistas.

El argentino dejará la Lazio para fichar por el West Ham a cambio de una millonaria cifra, lo que termina moviendo precisamente a Los Azules.

Si bien se especuló con que el Flamengo estaba interesado, finalmente el delantero irá a la Premier League en el mayor salto de toda su carrera.

La U se ve beneficiada por Valentín Castellanos

Pese a que solamente jugó un partido el 2017, el cuadro laico será beneficiado por el traspaso producto del mecanismo de solidaridad que considera la FIFA.

De los 34 millones de dólares que pagarán los Hammers por el pase, la U recibirá el 1% de la transacción, es decir, cerca de 340.000 dólares.

Castellanos llegó al Romántico Viajero a los 16 años de la mano de Diego Rivarola, integrándose al fútbol joven de la institución.

Taty, como es denominado, sumó minutos en un encuentro ante Corinthians por la Copa Sudamericana de la mano de Ángel Guillermo Hoyos.

Al no ser tenido en cuenta, emigró al Montevideo City Torque para luego pasar por New York City de la MLS y la Lazio de Italia.