Arturo Vidal se la juega y enciende el Superclásico contra la U: “Colo Colo siempre es favorito” - Chilevisión

Arturo Vidal ya piensa en el Superclásico de Colo Colo contra Universidad de Chile, partido que se disputará el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

Los Albos llegan encendidos tras conseguir su tercera victoria consecutiva, derrotando 1-0 el pasado sábado a O'Higgins por la fecha 4° de la Liga de Primera.

Tras la victoria sobre Los Celestes, el King habló sobre el duelo más esperado del fútbol chileno y comentó que "todos sabemos lo lindo que es jugar un clásico, en casa, contra la U".

Arturo Vidal asegura que Colo Colo "es favorito" ante la U

En diálogo con la prensa, el volante de 38 años anticipó que "tenemos días para trabaja. Este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene. Cada partido que pasa seguiremos mejorando y trabajando más fuertes que nunca".

Respecto al debate que se arma sobre quién llega mejor, Vidal aseguró que "Colo Colo siempre es favorito, contra cualquiera que juegue en Chile es favorito".

"Pero vamos a tener mucha humildad para seguir trabajando esta semana al máximo, tratar de hacer un mejor partido del que se hizo hoy día para poder quedarnos con los tres puntos contra la U".

Transcurridas las primeras cuatro jornadas del torneo, el Popular es líder con 9 puntos junto a Huachipato, mientras que el Romántico Viajero suma solamente 3 unidades y está en el puesto 12°.