Colo Colo vence a O'Higgins y llega al clásico con la U en la parte alta de la tabla - Chilevisión

Colo Colo sumó una importante victoria tras vencer a O'Higgins por 1-0 en el Estadio El Teniente de Rancagua, de la Liga de Primera 2026.

Si bien el encuentro no se caracterizó por grandes ocasiones de gol, los dirigidos por Fernando Ortiz mostraron ser más eficaces que el conjunto rancagüino que venía de ganar a Bahía por la fase previa de la Copa Libertadores.

Con este triunfo, los albos escalan a la parte alta de la tabla con 9 pts, los mismos que el puntero Huachipato.

Colo Colo vence a O'Higgins y se prepara para el clásico

En la primera mitad, ambos equipos buscaron y se aproximaron al área rival sin mayor peligro, por lo que se irían al descanso 0-0.

Ya en el complemento llegaría el único gol del encuentro, luego de que en el minuto 55, Joaquín Sosa rematara desde fuera del área, y Claudio Aquino aprovechara el rebote de Omar Carabalí para enviar la pelota a la red y poner el 1-0 para Colo Colo.

Minutos más tarde, el VAR comenzaría a ser protagonista anulando un penal cobrado a favor de O'Higgins e invalidando lo que habría sido el 2-0 para Colo Colo.

Finalmente, los locales insistirían al final del partido con dos ocasiones claras de gol que contuvo Fernando de Paul.

Próximos partidos de Colo Colo y O'Higgins por la Liga de Primera

En la quinta fecha del Campeonato Nacional, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.

Por su parte, O'Higgins deberá visitar a Palestino el día sábado 28 de febrero a las 20:30 horas. Antes, los celestes deberán viajar a Brasil para enfrentar a Bahía por el partido de vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores 2026.