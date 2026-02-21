O'Higgins vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

O'Higgins y Colo Colo protagonizan un partido de alto impacto en Rancagua este sábado, chocando por la fecha 4° de la Liga de Primera.

El Capo de Provincia llega encendido luego de su debut en la Copa Libertadores, venciendo por la cuenta mínima a Bahía en la ida de la fase previa 2.

Por la otra vereda, Los Albos vienen de dos triunfos consecutivos por el torneo local, apostando a ganar y meterse de lleno en la lucha por el liderato.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de O'Higgins vs Colo Colo?

El partido de O'Higgins ante Colo Colo, válido por la fecha 4° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este choque lo puedes de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre O'Higgins y Colo Colo por Copa Libertadores

El compromiso de Los Celestes con el Cacique inicia a las 18:00 horas de Chile de este sábado 21 de febrero.

El escenario es el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado fue Mathías Riquelme.