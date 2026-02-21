O'Higgins vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

O'Higgins se enfrenta a Colo Colo en un atractivo partido en Rancagua, choque que es válido por la fecha 4° de la Liga de Primera.
Sábado 21 de febrero de 2026 | 12:29
O'Higgins y Colo Colo protagonizan un partido de alto impacto en Rancagua este sábado, chocando por la fecha 4° de la Liga de Primera.
El Capo de Provincia llega encendido luego de su debut en la Copa Libertadores, venciendo por la cuenta mínima a Bahía en la ida de la fase previa 2.
Por la otra vereda, Los Albos vienen de dos triunfos consecutivos por el torneo local, apostando a ganar y meterse de lleno en la lucha por el liderato.
El partido de O'Higgins ante Colo Colo, válido por la fecha 4° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Además, este choque lo puedes de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la que tienes que entrar con tu usuario y clave.
El compromiso de Los Celestes con el Cacique inicia a las 18:00 horas de Chile de este sábado 21 de febrero.
El escenario es el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, mientras que el árbitro designado fue Mathías Riquelme.