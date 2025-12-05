Marcelo Díaz anticipa Centenario de la U y revela su sueño con el estadio Azul: “Me encantaría” - Chilevisión

Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, anticipó lo que será el Centenario del club en mayo del 2027, abordando el tema del estadio propio.

En conferencia de prensa, el experimentado volante afirmó que en estos momentos está interesado en "lo mejor para el club. Y hoy estamos muy bien, vamos a seguir creciendo, que no quepa duda".

"Puedo irme el día de mañana, seguramente va a llegar otro jugador y la intención es que esta bola de nieve siga avanzando con un positivismo y con un éxito que quiero coronar en nuestro Centenario", agregó.

El sueño de Marcelo Díaz con el Centenario de la U

El mediocampista de 38 años no ocultó su deseo y comentó: "Me encantaría que pongamos la primera piedra para nuestro estadio, sería maravilloso como hincha".

"Trabajaré arduamente para lograr eso. Y meterle en la cabeza a todo el club, a los hinchas y a los que amamos el fútbol que ese tiene que ser el mejor año de nuestras vidas", añadió.

En caso de continuar jugando a nivel profesional, Díaz tendría 40 años para el Centenario del Romántico Viajero.

A lo largo de esta temporada, el ex Racing y Hamburgo disputó un total de 38 partidos en los que no marcó goles.