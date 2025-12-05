Joaquín Montecinos dio luces sobre su futuro tras salir de O'Higgins: “Está la posibilidad de...” - Chilevisión

A semanas de su comentada salida de O'Higgins de Rancagua, Joaquín Montecinos dio luces de su próximo destino en el fútbol.

El delantero rescindió su contrato con Los Celestes tras intentar fichar en Colo Colo a mediados de este año, arribo que no se concretó y que terminó por cortar las relaciones con la dirigencia y el cuerpo técnico.

En ese escenario, el extremo afirmó que su carrera actualmente está en una "pausa lógica", indicando que actualmente no tiene contrato con el Xolos de Tijuana.

"Estoy como jugador libre, por lo mismo me lo he tomado con mucha calma. Hoy en día estoy centrado 100% en mi familia y en prepararme para lo que viene", comentó.

Lo que se viene para Joaquín Montecinos

En entrevista con LUN, el jugador de 29 años habló sobre su futuro y reveló que "está la posibilidad de ir al extranjero. Puede ser en muchas partes del mundo, no es algo específico".

"Mi representante está trabajando en las opciones que se están abriendo. Ya hay conversaciones, así que eso me deja tranquilo", agregó.

Montecinos contó que está trabajando con un preparador físico y un kinesiólogo, buscando prepararse de la mejor manera a la nueva temporada.

El ariete aprovechó de aclarar que "no tengo que volver a México porque quedé como jugador libre. Al rescindir contrato con los mexicanos tuve que rescindir con O'Higgins (...) No podía estar a préstamo si había finiquitado con mi club".

Por último, el ex seleccionado nacional recalcó que si se va de Chile lo acompañaría su pareja, Sabrina Sosa, y su hijo. "Nos iríamos todos, por supuesto", sostuvo.