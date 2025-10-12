Sabrina Sosa le dio su apoyo a Joaquín Montecinos tras cuestionada salida de O’Higgins - Chilevisión

Sabrina Sosa dedicó un mensaje de apoyo a su esposo, Joaquín Montecinos, tras su salida de O’Higgins, en medio de las críticas que recibió por dejar el club.

“Cada pieza se va acomodando, así se está dando, y luego de la tormenta sale el sol siempre”, partió señalando la argentina.

En esa línea agregó: “Se viene una nueva etapa, con más fuerza después de todo lo que te tocó atravesar y aprender estos meses”.

Joaquín Montecinos se refiere a su salida de O´Higgins

La modelo dejó su mensaje de apoyo en los comentarios de una publicación de Montecinos, quien le pidió disculpas a los hinchas celestes tras su salida.

"Por primera vez en mi carrera me toca salir anticipadamente de una institución… una sensación extraña, pero me voy con la frente en alto y con la transparencia que siempre me ha caracterizado", comenzó señalando el futbolista.

“A los hinchas de O’Higgins, entiendo totalmente su enojo y les pido nuevamente disculpas si en algún momento los pasé a llevar. A pesar de todo, me voy muy agradecido con ustedes. Hasta el último partido que jugué sentí su apoyo”, finalizó.