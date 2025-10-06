 “Está programado para...”: Sabrina Sosa reveló la fecha de parto de Gio, su segundo hijo - Chilevisión
06/10/2025 15:59

“Está programado para...”: Sabrina Sosa reveló la fecha de parto de Gio, su segundo hijo

La modelo también mostró su avanzado estado gestacional y explicó que el tamaño de su barriga tiene que ver con el percentil del bebé que está creciendo muy rápido y es más grande que el promedio.

Publicado por CHV Noticias

Sabrina Sosa ya se encuentra en la recta final del embarazo de su segundo hijo, Gio, fruto de la relación con el futbolista Joaquín Montecinos.

En ese contexto, la influencer contestó una serie de preguntas en su cuenta de Instagram, donde mostró su avanzado estado gestacional y reveló que ya hay una fecha estipulada para el nacimiento.

¿Cuándo nace el hijo de Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos?

Uno de sus seguidores, preguntó: "¿Qué fecha tienes programada para el parto aproximadamente, Sabri? Te ves muy linda con ese súper bebé".

Al respecto, Sosa contestó: "Gracias. Gio está programado para el 3 de noviembre por cesárea"; sin embargo, no se descartan modificaciones en la fecha, puesto que además agregó: "pero hay que ir viendo qué pasa estas semanas".

La modelo había explicado anteriormente que su bebé se encuentra en el percentil 90, lo que significa que mide y pesa más que el promedio de los bebés, generando un estómago de mayor tamaño.

Finalmente, Sabrina mostró los avances de su embarazo, dando a conocer que el bebé ya está posicionándose: "Está gigante, así que no, es uno, pareciera que son dos y es que está creciendo mucho", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

