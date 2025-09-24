 FOTO | “Está muy grande”: Sabrina Sosa mostró cómo luce su avanzado embarazo a un mes de dar a luz - Chilevisión
24/09/2025 09:16

FOTO | “Está muy grande”: Sabrina Sosa mostró cómo luce su avanzado embarazo a un mes de dar a luz

La modelo espera a su segundo hijo, Gio, fruto de su relación con Joaquín Montecinos y ya se está preparando para dar a luz.

Publicado por CHV Noticias

Sabrina Sosa sorprendió a sus seguidores en Instagram con una fotografía que muestra lo avanzado que está el embarazo de su segundo hijo, Gio.

La guagua es fruto de la relación con Joaquín Montecinos y la modelo reveló que solo queda un mes para poder dar a luz, lo que generó que su estómago creciera, dado que el bebé está terminando de posicionarse para nacer.

Sabrina Sosa mostró su avanzado embarazo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo señaló: "Está muy grande" y publicó una fotografía de ella frente al espejo con un vestido amarillo que muestra su avanzado embarazo,

En esa misma línea, reveló: "Y me queda un mes", en alusión a la fecha en la que está programado el parto del bebé.

Cabe destacar que Sabrina Sosa causó revuelo con el nombre que eligió para su bebé, dado que es el mismo que utilizó Steffi Méndez con su hijo, quien la acusó de "copiarle".

"Ella lo publicó después de nosotros anunciarlo. En todo caso me tiene que gustar y eso es suficiente", concluyó Sabrina hace unod días en sus redes sociales.

Revisa la publicación de Instagram:

