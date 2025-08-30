 Su hijo la llevó al altar: Sabrina Sosa se casó con Joaquín Montecinos en íntima ceremonia - Chilevisión
30/08/2025 10:44

Su hijo la llevó al altar: Sabrina Sosa se casó con Joaquín Montecinos en íntima ceremonia

El deportista se lució tras interpretar la canción "No necesito más" de sorpresa para su esposa, quien actualmente tiene siete meses de embarazo.

Publicado por CHV Noticias

Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos contrajeron matrimonio en su casa este viernes con una ceremonia civil que reunió al rededor de 60 personas.

La modelo entró al altar acompañada de su hijo mayor, Gaspar, y un vestido de novia color blanco que resaltaba su estómago con siete meses de gestación.

Los detalles del matrimonio

Por su parte, Montecinos sorprendió incluso a la novia tras haber tomado clases de canto para interpretar frente a todos la canción "No necesito más" de Demarco Flamenco.

"La ceremonia fue muy bonita. Yo me emocioné cuando hablé, Gaspi también se emocionó y Joaco sorprendió a todos cuando me cantó. Tomó una clase de canto, así que se defiende jajajá", relató Sabrina en conversación con LUN.

En esa misma línea agregó: "Siempre se dice que la ceremonia por la iglesia es lo más emotivo por el lugar, la escenografía, pero la verdad es que cuando se hace en una casa, armas tu propio cuento y lo decoras como quieres, la ceremonia termina siendo muy cálida y lo disfrutamos mucho".

"Todos los invitados se emocionaron porque conocen nuestra historia juntos", explicó Sosa, quien además reveló que solo estuvo acompañada por su madre, dado que su padre se encuentra en tratamiento médico.

Finalmente, entre los detalles de la ceremonia se encuentra el vestido de la modelo, que fue hecho a medida para poder resaltar su embarazo y Joaquín Montecinos, quien caminó junto a su madre al altar.

