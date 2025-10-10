Misterio resuelto: O'Higgins acaba con las especulaciones sobre el futuro de Joaquín Montecinos - Chilevisión

Se acabó el misterio. Joaquín Montecinos finalizó su ciclo y dejó oficialmente de ser jugador de O'Higgins de Rancagua.

Los Celestes dieron por terminadas las especulaciones y confirmaron que la salida del extremo, quien ahora oficialmente es jugador libre.

A través de un comunicado, El Capo de Provincia informó que el contrato se rescindió "de mutuo acuerdo entre las partes involucradas", deseándole lo mejor en sus futuros desafíos.

Joaquín Montecinos, de sonar en Colo Colo a salir de O'Higgins

El vínculo entre el delantero de 29 años y la institución se quebró a inicios de agosto, luego de que negociara una posible llegada a Colo Colo de cara al segundo semestre.

De hecho, se afirmó que Montecinos pidió no ser considerado en un encuentro de O'Higgins contra La Calera por la Liga de Primera para que el fichaje se concretara.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y el puntero se quedó en el Monasterio Celeste, donde no volvió a ser considerado por el entrenador Francisco "Paqui" Meneghini.

Tras arribar a mediados del 2024, el ahora ex jugador del cuadro de Rancagua disputó un total de 22 partidos en los que marcó 3 goles.