Joaquín Montecinos rompe el silencio tras no poder fichar en Colo Colo: “Se malinterpretó todo” - Chilevisión

Joaquín Montecinos alzó la voz y se refirió a su frustrado pase a Colo Colo, situación que derivó en que fuera sacado de la primera consideración en O'Higgins.

El extremo pidió no ser considerado por el entrenador Francisco "Paqui" Meneghini para poder fichar en Los Albos, pero finalmente no se concretó y continuará en Rancagua.

Tras varias jornadas de silencio, el delantero aseguró que "han sido días de mucha reflexión, días difíciles, porque ocurrieron muchas cosas que jamás pensé que iban a pasar".

"Mi mensaje es que mi compromiso con la institución está desde el día uno. Estoy muy agradecido con la gente de O’Higgins, en general, y sé que es un momento de mucha rabia contra mí por lo que sucedió", agregó.

Joaquín Montecinos: "Busqué jugármela por una oportunidad"

A través de un video publicado en sus redes sociales, Montecinos explicó que "busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Tengo mis objetivos y siempre me ha gustado seguir creciendo".

"Sentía que este era el segundo paso y me la jugué. Lo más importante para mí es pensar en mi familia. Siento que se malinterpretó todo", añadió.

Además, el ex seleccionado nacional apuntó contra la ola de mensajes recibidos. "Jamás voy a estar de acuerdo con el odio y las amenazas, por eso fue que cerré mis redes sociales, porque quería cuidar a mi familia. Yo estoy acostumbrado a recibir críticas, pero mi familia no", señaló.

Sobre la molestia de los hinchas de O'Higgins, el ariete de 29 años recalcó: "Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar dentro de la cancha y voy a hablar ahí".

"Quiero demostrarles que tengo mucho compromiso con la camiseta. El día de mañana esto solo va a ser una anécdota", sentenció.

Mira el video acá